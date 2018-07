Cade aprova compra da Odonto System pela Odontoprev

São Paulo – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição de 100 por cento da Odonto System pela Odontoprev sem restrições, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira.

O acordo foi anunciado em 14 de novembro do ano passado, como parte de uma estratégia da Odontoprev para reforçar sua participação regional no Nordeste, e o valor da transação corresponde a nove vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da Odonto System em 2017.

“Entende-se que a atuação das requerentes ocorre de forma complementar, e que a Odonto System não foi majoritariamente indicada como um dos principais concorrentes dos mercados ora em análise”, conclui o Cade em parecer divulgado no site.

A autarquia ainda cita ausência de risco de poder de compra e avalia ser desnecessário o aprofundamento da análise.

A Odonto System atua no mercado de assistência odontológica no Brasil, oferecendo planos privados, coletivos, individuais ou familiares. A companhia conta com beneficiários em 26 Estados e no Distrito Federal, tendo uma atuação mais focada no Nordeste.