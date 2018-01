Cade aprova compra da Itambé pelo grupo francês Lactalis

São Paulo – A Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra pelo grupo francês Lactalis de 100 por cento do capital da produtora de derivados de leite Itambé, de acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira.

A Cooperativa Central dos Produtores de Minas Gerais (CCPR) acertou a venda de 100 por cento da Itambé ao grupo francês no início de dezembro por cerca de 600 milhões de dólares.

Em setembro, a cooperativa mineira comprou a fatia adicional de 50 por cento da Itambé que pertencia à Vigor Alimentos, exercendo seu direito de preferência para deter 100 por cento da produtora de lácteos.