Cade aprova compra da espanhola Abertis pela alemã Hochtief

São Paulo – A Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição de todas as ações do grupo espanhol de concessão de rodovias e infraestrutura de telecomunicações Abertis Infraestrutura pela alemã Hochtief Aktiengesellschaft, de acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira.

Em 18 de outubro, a Reuters noticiou que a Hochtief, controlada pela espanhola ACS, havia feito uma oferta de 17,1 bilhões de euros pela Abertis, superando a proposta da rival italiana Atlantia.

Conforme parecer no site do Cade, a operação não gera sobreposição de atividades, uma vez o grupo ACS atua no país nos setores de serviços industriais e de transmissão de energia, enquanto a Abertis atua no setor de concessão de rodovias e comunicações via satélite. A Hochtief e ACS também não fornecem serviços diretamente para Abertis no Brasil.

“Além disso, nenhuma das empresas do Grupo ACS no Brasil têm atividades que sejam relacionadas à montante ou à jusante com o setor de concessão de rodovias ou telecomunicação por satélite”, diz a autarquia.

A Abertis atua no Brasil no setor de concessão de rodovias por meio da Arteris e na comunicação por satélite por meio da Hispasat. Já a Hochtief ainda não opera no país, enquanto o grupo ACS atua primordialmente nos serviços industriais e de transmissão de energia elétrica.