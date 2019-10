Cade aprova aquisições da Yduqs e Ser Educacional

A Yduqs e a Ser Educacional divulgaram nesta quinta-feira (24) que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou as aquisições da UniToledo e da UniNorte, respectivamente.

No caso da Yduqs, o comunicado ao mercado diz que o Cade expediu certidão confirmando o trânsito em julgado do prazo recursal de ato de concentração que analisou e aprovou a aquisição, através de sua subsidiária direta Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda (Seses), da totalidade das quotas da Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda.

“Dessa forma, a transação está aprovada do ponto de vista regulatório, estando o fechamento da transação autorizado para ocorrer conforme a melhor oportunidade e conveniência das partes”, disse a Yduqs.

Já a Ser divulgou que a Superintendência Geral do Cade publicou certidão aprovando, sem restrições, a aquisição de 100% do capital social da Sodecam – Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas Ltda, mantenedora do Centro Universitário do Norte (UniNorte), pelo Centro Nacional de Ensino Superior Ltda (Cenesup), subsidiária da Ser Educacional, conforme contrato celebrado em abril.

“A transferência efetiva da participação para a companhia e a liquidação financeira do valor da aquisição ainda estão sujeitas ao cumprimento de determinadas condições precedentes”, acrescentou a Ser.