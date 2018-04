Cade aprova aquisição do controle da Iesul pela ISA CTEEP

Brasília – A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a operação entre a Cymi Construções e Participações S.A., a Interligação Elétrica Sul S.A. (Iesul) e a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (ISA CTEEP). O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 30.

Segundo informações do Cade, a operação consiste na aquisição de ações da Iesul pela ISA CTEEP, vendidas pela empresa Cymi. A ISA CTEEP atualmente detém 50% mais uma ação das ações ordinárias da Iesul e busca o seu controle ao adquirir o restante das ações ordinárias nominativas (50% menos uma ação) atualmente detidas pela Cymi.

Com a operação, a ISA CTEEP quer adquirir o controle unitário da Iesul, com a saída da Cymi do capital social da empresa. “De acordo com as Requerentes, a aquisição se justifica dentro da lógica de crescimento estratégico da empresa ISA CTEEP e do processo da Vendedora de focar na engenharia e construção de transmissão de energia elétrica no Brasil, se afastando da atuação comercial e voltando-se para a fase pré-operacional de seus projetos”, diz o parecer do Cade.