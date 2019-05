Cade aprova aquisição da Onofre sem restrições, diz RD

São Paulo – A RD (Raia Drogasil) informa que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição do capital da Drogaria Onofre. O processo está sujeito a eventual recurso ou avocação pelo Tribunal do órgão no prazo de 15 dias.

A conclusão da operação está prevista para 1º de julho, passado esse prazo, com o trânsito em julgado da decisão e cumpridas demais condições, de modo que os resultados da Onofre passarão a ser consolidados pela Raia Drogasil nessa data.