Cade aprova aquisição da Nidera Seeds pela Syngenta

São Paulo – A Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a planejada aquisição da Nidera Seeds pela gigante suíça Syngenta, de acordo com despacho no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

A Nidera Seeds é a unidade de sementes da trading de grãos chinesa Cofco International e opera na América Latina.

O negócio entre as companhias foi anunciado em novembro do ano passado.

Os planos da estatal Cofco de vender seu negócio de sementes haviam sido noticiados pela Reuters em agosto de 2017, e fazem parte do último passo no processo de integração da trading holandesa Nidera pela companhia.

Os valores da operação não foram abertos, mas um porta-voz da Syngenta disse à época do anúncio que esperava que as aprovações regulatórias fossem concluídas até o fim de 2017 ou no início de 2018.