Cade aplica multa de R$40 mi à JBS por descumprimento de acordo

Brasília – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu nesta quarta-feira referendar decisão da área técnica para aplicar multa de 40 milhões de reais à empresa de alimentos JBS, pelo descumprimento de condições relativas a acordo de 2014, celebrado com o Cade, quando a empresa firmou contrato de arrendamento de unidades de abate da Rodopa Indústria e Comércio de Alimentos e da Forte Empreendimentos e Participações.

A JBS está no centro da atual crise política do país. As suspeitas envolvendo as relações da empresa com o presidente Michel Temer levaram à denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente, que está sendo votada nesta quarta na Câmara dos Deputados.

Segundo o Cade, em maio deste ano, o JBS desfez a operação com os frigoríficos, mas sem seguir as condições pré-determinadas pelo conselho para o desfazimento do negócio, o que levou à aplicação da multa.

Na mesma decisão, Cade aplicou multa de 1,6 milhão de reais, conjunta, à Rodopa e à Forte.