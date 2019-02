Cacau Show pode fechar parceria com Lindt ou Godiva

São Paulo – A Cacau Show pode diversificar suas operações em breve. Isso porque, a companhia está tentando fechar um acordo com as marcas suíça Lindt ou belga Godiva. As informações são da coluna Radar On-line, da revista Veja, desta segunda-feira.

De acordo com a nota, trata-se de uma parceria que a empresa brasileira pode fechar para começar a produzir um dos chocolates das marcas no país.

Pessoas que estão acompanhando as negociações de perto indicam que o contrato está mais perto de ser fechado com a Godiva.