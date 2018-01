Cabify nomeia Fernando Matias gerente de operações no Brasil

São Paulo – A empresa espanhola de serviços de transporte por aplicativo Cabify anunciou nesta segunda-feira a nomeação de Fernando Matias como novo gerente das operações no Brasil, substituindo Daniel Bedoya, que passará a diretor operacional global da companhia.

Matias atuava anteriormente como presidente da Easy, que assim como a Cabify também pertence à holding Maxi Mobility, informou o grupo em comunicado.

Parte de um processo de reestruturação e realocação de profissionais no Brasil, a Cabify está com dezenas de vagas abertas no país.

Paralelamente, a holding Maxi Mobility anunciou mais uma rodada de investimentos no valor de 160 milhões de dólares (500 milhões de reais) para expandir as operações nos 14 países em que disponibiliza suas plataformas de mobilidade.