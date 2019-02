Cabify levanta US$ 70 milhões para ampliar oferta de serviços

São Paulo – O Cabify levantou US$ 70 milhões por meio de um acordo fechado com o banco BID Invest para ampliar e fortalecer a atuação do seu aplicativo de transporte. As duas empresas assinaram o acordo no dia 6, em Lima, no Peru, que financiará projetos pilotos do aplicativo de transportes nos países da América Latina e Caribe, onde a startup tem operação.

Segundo a Cabify, o valor será alocado em três áreas: a primeira delas focará em fornecer novas opções de serviços para os usuários, mas a empresa não confirmou quais serão. A Cabify já havia dado indícios que traria os patinetes elétricos para o Brasil por meio da Movo, startup que oferece o modal no México, Colômbia, Peru, Chile e Espanha.

A empresa não confirmou quando o serviço estará disponível no País e se o montante será mesmo usado para dar início na operação local. Os aplicativos também devem receber novas funcionalidades, mas empresa ainda não revelou quais e em quanto tempo serão feitas.

Por fim, o programa de benefícios dados a motoristas, anunciado no fim do ano passado, deve ser ampliado.

“Caixinha”

A empresa também divulgou que a partir desta terça será possível enviar gorjeta para os motoristas. A opção, assim como já acontece nas concorrentes, aparecerá no fim da corrida com as opções de R$ 1, R$ 3 e R$ 5.

Com os anúncios, a Cabify tenta ganhar fôlego no mercado latino-americano, à medida que o setor é cada vez mais assediado por gigantes mundiais como Uber e a chinesa Didi Chuxing. Hoje, a startup de mobilidade está na terceira posição no mercado brasileiro.