Cabify firma parceria com fintech Noverde para empréstimos a motoristas

São Paulo – A Cabify firmou uma parceria com a fintech brasileira Noverde para facilitar acesso a linhas de crédito pessoal aos motoristas parceiros do aplicativo de transporte urbano no Brasil.

Durante dezembro, os condutores da Cabify que tiverem uma renda semanal de pelo menos 500 reais nas últimas oito semanas com o aplicativo podem solicitar empréstimos de até 4 mil reais com taxa de 9,89 por cento por mês.

A Noverde libera o valor em até um dia útil. Os pagamentos serão deduzidos das corridas realizadas pelos motoristas após um período de carência de duas semanas.

“A parceria com a Noverde é uma oportunidade para os motoristas parceiros, mesmo aqueles com restrições de crédito, e que são fiéis a nossa plataforma”, disse em nota o chefe de parcerias da Cabify no Brasil, Nicolas Scridelli.

Em um ano e meio, a Noverde viabilizou mais de 70 milhões de reais em crédito e espera realizar cerca de 200 milhões em empréstimos durante 2019.

Segundo a Cabify, 15 por cento dos motoristas elegíveis para os empréstimos já tiveram linhas de crédito aprovadas na parceria. A empresa não informou quantos condutores poderiam participar do projeto ou quantos motoristas atuam nas nove cidades brasileiras em que o aplicativo mantém operações.