C&A lança entrega por drive thru em shoppings para o Dia das Mães

A varejista de moda C&A lançou um novo modelo de entrega dos produtos comprados pela internet: por drive thru. O serviço, lançado pensando no Dia das Mães, está disponível para 69 lojas em shoppings centers para compras feitas pelo site ou aplicativo da empresa.

Inaugurado no início desta semana, o serviço já está disponível em 10 estados, além do Distrito Federal. A companhia prevê expandi-lo para mais 15 unidades nos próximos dias e seguir com a operação durante a pandemia.

O serviço, chamado de Clique & Retire Drive Thru, é mais rápido do que a entrega tradicional do e-commerce em domicílio. Para compras realizadas até às 15h, a retirada pode ser feita no mesmo dia, enquanto o prazo médio de entrega do comércio eletrônico é de dois a quatro dias úteis de acordo com a região.

O cliente receberá por email o telefone e WhatsApp da loja selecionada para agendar a data e horário de retirada do produto, assim como demais orientações. No momento da coleta, em ponto de encontro definido pelo shopping, basta apresentar o comprovante da compra e o documento de identificação com foto sem sair do carro.

A varejista de moda é uma das empresas que testa o novo formato de entregas. Recentemente, diversos grupos de shopping centers começaram a enxergar o drive thru como uma alternativa para manter as vendas durante a pandemia do novo coronavírus.

Teste em shoppings centers

Como esses centros de compras estavam focados principalmente nas vendas físicas, bem como serviços e entretenimento que dependem da presença de pessoas, a pandemia e as medidas de isolamento social forçaram uma digitalização rápida dos lojistas e das gestoras dos centros de compra.

Usando o estacionamento do shopping, os lojistas entregam as compras ao consumidor diretamente no carro, sem circulação pelo shopping.

Cerca de 20 dos 39 shoppings da Aliansce Sonae estão com o modelo de drive thru pronto. Alguns dos shoppings da Multiplan, em São Paulo e no Rio de Janeiro, também testam o formato. Na brMalls, administradora de 31 shoppings espalhados pelo país, os lojistas têm acesso ao Delivery Center, a startup de entregas que transforma os shoppings em centros de distribuição e tem como sócios, além da brMalls, a concorrente Multiplan e José Galló, presidente do conselho de administração da Lojas Renner.