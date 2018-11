C&A lança coleção em parceria com a marca italiana Missoni

View this post on Instagram

Vem aí a nova coleção exclusiva da #CeA em parceria com a marca italiana Missoni: looks com o icônico zigue-zague a partir de 14/11 no site e lojas selecionadas. #CeAeMissoni . . . #ParaCegoVer: em uma imagem quadrada, uma modelo com cabelo castanho, atrás de uma folha de bananeira, usa um vestido com estampa zigue-zague, preta e branca.