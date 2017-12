CA Investment eleva participação na Eldorado Celulose a 47,45%

São Paulo – A CA Investment, subsidiária da europeia Paper Excellence, passou a deter 47,45 por cento do capital social da Eldorado Brasil Celulose, depois de adquirir participações do fundo FIP Florestal na companhia, de acordo com fato relevante divulgado na noite de terça-feira.

A CA Investment adquiriu 510,5 milhões de ações da Eldorado detidas pelo FIP Florestal, representando 33,46 por cento do capital da companhia, pelo valor de 2,6 bilhões de reais.

Além disso, a CA Investment adquiriu quotas do FIP Florestal detidas pelo fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal(Funcef), pelo fundo de pensão dos funcionários de Petrobras (Petros) e pelo fundo JMF que, em conjunto, representam aproximadamente 0,98 por cento do capital da social da Eldorado.

“Desta forma, em conjunto com a aquisição de 13 por cento das ações de emissão da Eldorado divulgada … em 25 de setembro de 2017, a CA Investment tornou-se titular, direta e indiretamente, de 47,45 por cento do capital social da companhia”, informou a Eldorado em fato relevante.

A CA Investment, de acordo com o comunicado, vai adquirir o restante das quotas do FIP Florestal após o fim do período de restrição para negociação de novas quotas do fundo, passando a ser a única quotista do FIP Florestal, segundo o fato relevante.