C&A deve captar até R$ 2,2 bilhões em oferta de ações

São Paulo — A abertura de capital da varejista C&A, prevista para o próximo dia 28, poderá movimentar até R$ 2,2 bilhões. Segundo uma fonte próxima da operação, as conversas com os investidores evoluíram bem nas últimas semanas. A percepção é de que, após a oferta, a companhia de fast-fashion conseguirá seguir com um ritmo acelerado seu plano de expansão.

“A empresa gera muito caixa e o desempenho da empresa vai muito bem. Fora isso, as vendas em loja reformada crescem, em média, 8%”, diz a mesma fonte.

A oferta será feita em um lote primário, cujos recursos serão destinados para o caixa da empresa, com o objetivo de pagar empréstimos já feitos e financiar a continuidade da expansão do negócio. Haverá ainda uma oferta secundária, feita pela família fundadora Brenninkmeijer.

