BV investe R$ 80 milhões na plataforma de antecipação de recebíveis Weel

O BV, ex-Banco Votorantim, anunciou nesta quinta-feira um novo investimento de 80 milhões de reais na Weel, plataforma de antecipação de recebíveis, numa aposta para elevar a participação no nicho de empréstimos para empresas médias.

Além do aporte, o banco vai ampliar o funding para a Weel em até 800 milhões de reais.

O movimento ilustra como o BV, especializado em empréstimos para compra de automóveis, está casando duas de suas prioridades para acelerar o crescimento das receitas nos próximos anos: empréstimos para empresas menores e investimentos em fintechs.

Esta estratégia foi descrita pelo BV, controlado pelo Banco do Brasil e pelo Grupo Votorantim, no prospecto preliminar da sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), apresentada no início dessa semana. O investimento está sendo feito por meio do braço de inovação do banco, BVx, que tem participações e parcerias com startups de energia renovável, educação e finanças, incluindo Guiabolso e Pravaler.

Segundo o diretor de estratégia e inovação do BV, Guilherme Horn, o investimento revela a percepção de como o nicho de empresas médias ainda é precariamente atendido pelo sistema financeiro tradicional.

Emprestar recursos a empresas pequenas virou mais recentemente o novo centro da disputa entre bancos e fintechs, após uma onda de bancos digitais terem se concentrado sobretudo no crédito a pessoas físicas.

No ano passado, o Nubank e o Banco Original, enquanto fintechs de crédito, passaram a abrir contas digitais também para pequenos empreendedores, ao perceberem que muitas pessoas físicas tomavam empréstimos para investir em seus negócios. Além disso, empresas de pagamentos, como Cielo e Stone, estão gradualmente oferecendo mais crédito a empresas.

“Estamos vendo que há demanda por parte das empresas, mas que ela ainda não é bem atendida pelo mercado”, disse Horn à Reuters.

Criada em 2015 em Israel pelos brasileiros Simcha Neumark e Shmuel Kalmus, e pelo norte-americano Russell Weiss, a Weel oferece recursos de capital de giro para empresas com faturamento médio anual em torno de 10 milhões de reais.

A fintech usa inteligência artificial e big data para definir tanto o perfil das empresas que pedem antecipação de recursos quando das que efetuam o pagamento e afirma fazer todo o processo em poucos minutos, com taxas para tomador em média 21% menores do que as cobradas no mercado.

O modelo ganhou tração rapidamente. Após ter feito 150 milhões de reais em antecipação de recursos em 2018, no ano passado o valor subiu para mais de 700 milhões de reais.

O interesse de investidores vem crescendo na mesma intensidade. Em abril do ano passado, apenas três meses após ter recebido 6 milhões de dólares em aporte liderado pelo BV, incluindo os fundos de capital de risco Monashees e Mindset Ventures, a Weel anunciou outro aporte, este de 30 milhões de dólares, da gestora de norte-americana Franklin Templeton.

Para Neumark, fundador e presidente da Weel, o novo aporte vai ajudar com a expansão das operações, chegando a todos os Estados do país, ante 21 atualmente, enquanto já faz planos para explorar outros mercados na América Latina. O plano é logo mais chegar a Chile e México.