BuzzFeed irá vender produtos Tasty no Brasil

São Paulo – Quem nunca babou assistindo a um vídeo da Tasty que atire a primeira pedra. O canal é conhecido por suas receitas fáceis, normalmente com muito queijo derretido, e imagens de dar água na boca.

O canal, que faz parte do grupo Buzzfeed, lançou uma linha de panelas, formas de bolo, espátulas e medidores. Esses itens já fazem parte dos vídeos mais novos da plataforma e, até agora, estão disponíveis apenas nas lojas do Walmart nos Estados Unidos.

Para expandir a produção e venda dos produtos, o BuzzFeed Commerce, divisão responsável pela comercialização dos produtos do grupo, escolheu uma rede global de licenciamento para levar os utensílios de cozinha, publicações e produtos alimentícios da marca Tasty para o mundo inteiro.

A companhia anunciou parcerias com a Lotus Global Brasil no Brasil, Licensing Matters na Europa, Oriente Médio e África, Haven na Austrália e Nova Zelândia, La Panadería no México, Lotus Global Latam nos demais países da América Latina. Todas as agências serão representantes exclusivas da marca Tasty em todas as categorias de produtos.

A Lotus Global atua no mercado de licenciamento há mais de 20 anos. Ela licencia marcas como Snoopy, Moranguinho, Romero Britto, Emoji, Playmobil, entre outros.

O lançamento oficial da marca será em agosto desse ano e a previsão é que os produtos sejam disponibilizados em 2019. O representante da marca para o Brasil não irá importar, mas sim disponibilizar os produtos por meio de fornecedores nacionais.

“Essa nova infraestrutura global nos permite replicar o que fizemos com o Tasty nos Estados Unidos e Canadá, expandindo a marca para muito além das mídias sociais e trazê-la para dentro das casas das pessoas com produtos que eles vão amar usar”, disse Eric Karp, Diretor de Licenciamento Global do BuzzFeed.

O Tasty alcança aproximadamente 540 milhões de pessoas no mundo e pode ser visto em várias plataformas sociais incluindo Facebook, YouTube e Snapchat, site, aplicativo e livros de receita.

Novas fontes de renda

O BuzzFeed Commerce foi criado em outubro de 2016 para criar produtos físicos e ampliar os produtos do grupo para parceiros de licenciamento. É também uma nova fonte de renda para o canal, que não tem obtido o faturamento esperado com anúncios nas redes sociais.

“O Google e o Facebook estão obtendo a grande maioria da receita de anúncios e pagando muito pouco os criadores de conteúdo pelo valor que eles oferecem aos usuários”, escreveu Jonah Peretti, fundador e CEO do Buzzfeed, em dezembro de 2017.

“Isso coloca criadores de conteúdo de alta qualidade em desvantagem financeira e favorece os editores de mídia barata: notícias falsas, propaganda e teorias de conspiração, rapidamente reescreve histórias com giros sensacionalistas, farms de conteúdo off-shore obscuro, conteúdo gerado por algoritmos e vídeos pirateados”, disse.

Por isso, a empresa busca novos negócios, como os produtos licenciados, entre outros. Ela já lançou livros de receita com a Penguin Random House.