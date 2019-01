BTG Pactual vai ao Cade contra a XP Investimentos

São Paulo – O banco BTG Pactual encaminhou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) reclamação na terça-feira contra a XP Investimentos, afirmando que a companhia de investimentos promove práticas anticompetitivas e pedindo investigação.

Na queixa, o BTG alega que a XP não está cumprindo um acordo assinado com o Cade no ano passado que permitiu ao Itaú Unibanco comprar uma participação de 30 por cento na companhia.

Entre as condições acordadas com o Cade em março de 2018, está o compromisso da XP de não impedir a concorrência com outras instituições, e evitar criar cláusulas adicionais em relação a contratos de exclusividade fechados com agentes autônomos, dificultando eventuais migrações.

A XP abriu processos contra o BTG no mês passado, buscando impedir que o banco atraísse agentes autônomos associados à XP a operarem na nova plataforma digital do BTG.

BTG, XP e Itaú Unibanco não puderam comentar o assunto de imediato.

O acordo entre Itaú e XP foi aprovado pelo Cade no ano passado. Mas o Banco Central autorizou o Itaú a aumentar a participação de 30 para ate no máximo 40 por cento e impediu o banco de assumir controle da companhia de serviços financeiros até pelo menos 2026.