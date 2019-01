BTG Pactual lidera ranking de fusões e aquisições em 2018

São Paulo – O BTG Pactual encerrou 2018 como o líder do ranking em transações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no Brasil e na América Latina, de acordo com a consultoria Dealogic. O BTG fez 41 negócios no Brasil e 45 na América Latina, que correspondem a US$ 12,2 bilhões no País e mais US$ 12,8 bilhões na região. O segundo lugar, tanto no Brasil quanto na América Latina, foi ocupado pelo Itaú BBA. Já o terceiro posto no País ficou com o Bradesco BBI e, no continente, com o Credit Suisse.

Em 2017, o BTG já havia liderado o ranking em volume de fusões e aquisições no Brasil, com US$ 15,8 bilhões em transações. Em número de negócios, banco ficou na segunda posição, com 28 operações concluídas no Brasil.