São Paulo — O BTG Pactual digital anunciou nesta sexta-feira acordo para compra de 80% da Ourinvest DTVM, que será mantida como uma plataforma independente.

A operação, cujo valor não foi informado, envolve o Banco Ourinvest e as operações do banco ligadas à operação de câmbio para empresas e clientes institucionais, informou o BTG.

A Ourinvest distribui produtos estruturados e do mercado imobiliário. “Com o acesso à plataforma do BTG Pactual, a equipe da Ourinvest DTVM poderá expandir a oferta de produtos” e melhorar a experiência de seus clientes, afirmou o BTG em comunicado. “Sua base de clientes (Ourinvest) é bastante sofisticada”, disse no comunicado Marcelo Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual digital.

Para o BTG Pactual digital, a aquisição resultará “em mais escala para sua plataforma…e ampliará o portfólio de produtos estruturados”.

A Ourinvest se tornará uma marca dentro da unidade digital de varejo do BTG Pactual, anunciada em maio com a chegada do executivo Amos Genish à sociedade do banco.