BTG faz parceria com Capital Dynamics para distribuir fundos

São Paulo – O banco de investimento BTG Pactual fechou uma parceria com a gestora de ativos Capital Dynamics para a distribuição de fundos para investidores institucionais na América Latina.

“Esta parceria permitirá que a divisão de Distribuição de Terceiros do BTG Pactual promova as ofertas de investimento em ativos privados da Capital Dynamics para investidores em toda a região”, disseram as empresas em comunicado conjunto nesta quarta-feira

A Capital Dynamics, com sede da Suíça, tem sob gestão e assessoramento cerca de 15 bilhões de dólares em ativos.