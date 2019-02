Brookfield vende Hotel Intercontinental do Rio para a BHG

São Paulo – A rede de hotéis Brazil Hospitality Group (BHG) anunciou na noite de terça-feira a aquisição do Hotel Intercontinental do Rio de Janeiro, pertencente ao braço de hotelaria da Brookfield Incorporações. O valor do negócio, contudo, não foi informado.

Controlada pela GP Investments, a BHG realizou, há cerca de 20 dias, a compra de outros dois hotéis em Belém (PA), ingressando na região Norte do país. Com isso, a companhia encerrará o ano com 38 hotéis em sua rede.

“Esta aquisição acrescenta um grande ícone da hotelaria nacional ao portfólio da companhia. Em 2011, continuaremos com ritmo agressivo de crescimento, com plano de acrescentar, pelo menos, 1.500 novos quartos à nossa carteira hoteleira”, afirma o presidente da BHG, Pieter J. F. van Voorst Vader, em nota.

O executivo acrescenta que o Rio de Janeiro será priorizado na estratégia de consolidação da empresa no país.

A BHG, responsável pela marca Golden Tulip na América do Sul, planeja modernizar o Intercontinental em 2011, “melhorando sua posição de destaque no mercado hoteleiro do Rio de Janeiro”, conforme comunicado