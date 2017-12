Broadcom faz 1º movimento formal para oferta hostil por Qualcomm

A fabricante de chips Broadcom fez nesta segunda-feira o primeiro movimento formal em direção a uma oferta hostil para assumir a Qualcomm, divulgando uma lista de 11 candidatos que quer colocar no conselho da empresa de semicondutores dos Estados Unidos.

As ações de ambas as empresas caíram com a Qualcomm confirmando o recebimento da lista e dizendo que a ação da Broadcom era uma “tentativa flagrante de tomada do controle da Qualcomm para avançar a agenda de aquisições da Broadcom”.

A Qualcomm no mês passado rejeitou a oferta 103 bilhões de dólares da Broadcom, dizendo que a proposta em dinheiro e ações subestimava dramaticamente o valor da empresa, mesmo comentário repetido nesta segunda-feira.

Os acionistas poderão votar a favor ou contra os candidatos da Broadcom em uma reunião anual em 6 de março.

A lista de nove homens e duas mulheres incluiu um ex-presidente da Nokia e o ex-diretor e o presidente do conselho da Dialog Semiconductor.

“Ouvimos muitos acionistas da Qualcomm que expressaram desejo de que a Qualcomm se envolvesse conosco”, disse o presidente-executivo da Broadcom, Hock Tan, em comunicado.

“Nós repetidamente tentamos nos envolver com a Qualcomm e, apesar do apoio de acionistas e clientes para a transação, a Qualcomm ignorou essas oportunidades. As nomeações dão a oportunidade aos acionistas de expressar sua decepção.”

A Reuters informou no domingo que a Broadcom revelaria os indicados na segunda-feira e que a empresa de private equity Silver Lake, um investidor na Broadcom, ajudou com o esforço de recrutar candidatos.

A Qualcomm disse nesta segunda-feira que a Broadcom e a Silver Lake estavam pedindo efetivamente aos acionistas que excluíssem opções e tomassem uma decisão agora sobre proposta não vinculante.

A Broadcom não deu detalhes de nenhuma nova oferta pela Qualcomm. A Reuters informou no mês passado que a Broadcom estava considerando aumentar a oferta oferecendo mais de suas próprias ações.