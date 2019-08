brMalls se alia a Mercado Livre para ampliar alcance

São Paulo — A operadora de shopping centers brMalls acertou uma parceria com o Mercado Livre para conectar seus empreendimentos ao varejo online, em um passo para reforçar sua estratégia “omnichannel”.

“Nós já temos os imóveis, a logística e agora esta parceria é uma extensão de nossos negócios”, disse o presidente-executivo da brMalls, Ruy Kameyama, a analistas em teleconferência sobre os resultados da empresa no segundo trimestre.

Sob os termos do acordo, os clientes poderão comprar produtos de lojas nos shoppings da brMalls por meio da plataforma do Mercado Livre. A logística será feita pela Delivery Center, que teve participação comprada pela brMalls no ano passado.

O acordo envolve por enquanto apenas um dos empreendimentos da brMalls, o shopping Villa Lobos, na cidade de São Paulo.