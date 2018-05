BRMalls fecha parceria com a Delivery Center

Circe Bonatelli, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A BRMalls anunciou nesta segunda-feira, 14, que acertou uma parceria, acompanhada de investimento não majoritário, na Delivery Center.

A empresa atua no segmento de tecnologia e busca integrar o varejo físico ao online, com entrega de produtos no mesmo dia ou até mesmo na mesma hora da compra, utilizando shoppings como centros de distribuição.

Segundo a BRMalls explicou, a Delivery Center atuará como plataforma aberta, integrando diferentes sites de e-commerce às lojas dos shoppings e executando a entrega física. O conceito de plataforma aberta também permitirá que shoppings de diferentes grupos se associem à Delivery Center.

A Delivery Center tem à sua frente o executivo Andreas Blazoudakis, cofundador da Movile, empresa do ramo de marketplace, e acionista de empresas como iFood, Apontador, Ingresso Rápido e Sympla

O investimento da BRMalls no negócio ajudou a viabilizar o início das operações e implantação dos shoppings. A Delivery Center atualmente já possui operações em Porto Alegre, iniciará nas próximas semanas em shoppings do Rio de Janeiro, e se estenderá a outras cidades no futuro. A BRMalls informou que foi o primeiro grupo de shoppings a se associar à plataforma, e outras redes estão em processo de adesão.

A expectativa é de possibilitar incremento de vendas aos lojistas, além de aproximar shoppings e varejistas na busca de novas soluções para desafios decorrentes de e-commerce e do consumidor multicanal.