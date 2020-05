Brink’s traz presidente da Panalpina para liderar operação no Brasil

Após 18 anos na presidência da operação brasileira, Fernando Sizenando deixou o comando da Brink’s, empresa de logística e soluções de segurança, e foi substituído por Marcelo Caio Bartolini D’Arco que presidiu por nove anos a Panalpina, companhia suíça de transporte e logística. Ele também tem passagens pela Wilson Sons Logística, Silotec e Armazéns Gerais Columbia.

“Foi uma honra ter feito parte da história de uma empresa centenária como a Brink’s. Foram muitos desafios e aprendizados ao longo dos últimos anos e encerro esse ciclo com a sensação de dever cumprido. A Brink’s seguirá em seu propósito de inovar e gerar valor para empresas e para o mercado. E tenho certeza de que o Marcelo dará sequência brilhantemente a esse trabalho”, afirma Fernando Sizenando, ex-CEO da Brink’s no Brasil.

Com operações em mais de 100 países, a Brink’s hoje emprega mais de 60.000 funcionários em aproximadamente 1.200 instalações com 13.000 veículos.

No Brasil desde 1966, a Brink’s foi a primeira empresa especializada em transporte e logística de valores. Hoje conta com mais de 12.000 funcionários em 80 filiais com serviços diversificados atendendo a vários segmentos, como instituições financeiras, varejo, mineradoras, indústria farmacêutica e eletroeletrônica.