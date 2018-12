BRF venderá R$800 mi em ativos de um total de R$5 bi até fim do ano

São Paulo – A BRF assinou acordos para venda de 822 milhões de reais em ativos de um plano de desinvestimentos total de 5 bilhões de reais até o final deste ano, afirmou nesta sexta-feira o vice-presidente de operações da companhia dona das marcas Sadia e Perdigão, Lourival Luz.

Segundo o executivo, o valor envolve os acordos anunciados mais cedo nesta sexta-feira com a Marfrig para a venda da empresa argentina Quickfood e de uma fábrica de produtos de carne bovina em Várzea Grande (MT), e ativos considerados não essenciais pela empresa como imóveis no Brasil e no exterior.

Além da meta de venda de 5 bilhões de reais, decidida em meados do ano em um momento em que a empresa vivia os efeitos de uma crise de fracos resultados e investigações desencadeadas pela operação Carne Fraca, da Polícia Federal, Luz confirmou objetivo da BRF de obter uma relação de dívida líquida sobre lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 4,35 vezes neste ano.

Luz não deu detalhes sobre o estágio das negociações da BRF sobre o restante dos ativos a serem vendidos, que inclui outras instalações produtivas na Argentina, além de fábricas na Europa e Tailândia.

“Nosso objetivo é buscar a contratação dessas transações até o final do ano”, disse Luz acrescentando que deve viajar para a Argentina na próxima semana.