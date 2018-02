BRF precisa recuperar credibilidade, diz Abilio Diniz

São Paulo – A BRF precisa recuperar sua credibilidade junto a analistas do mercado, conseguindo transmitir com clareza números que possam dar previsibilidade aos seus resultados, disse nesta sexta-feira o presidente do conselho de administração, Abilio Diniz.

Os comentários foram feitos após a maior exportadora mundial de carne de frango divulgar balanço do quarto trimestre que ficou abaixo até das expectativas da própria companhia.

“Nós também fomos surpreendidos pelos números”, afirmou Diniz em teleconferência com analistas sobre o resultado do quarto trimestre da empresa, que apresentou prejuízo de 784 milhões de reais.

“Temos que recuperar a credibilidade para a administração da companhia”, disse Diniz.