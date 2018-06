BRF: Pedro Parente assume presidência na segunda-feira

São Paulo – A BRF informa que, com a conclusão da Comissão de Ética Pública da Presidência da República de que não existe conflito de interesse no exercício imediato do cargo de diretor presidente global da BRF (Global Chief Executive Officer – CEO Global) pelo executivo Pedro Parente, ele está desimpedido para exercer o cargo. Com isso, sua posse ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 18 de junho.

Na mesma data, Lorival Nogueira Luz Júnior tomará posse do cargo de diretor presidente global de Operações (Global Chief Operating Officer – COO Global), acumulando os cargos de diretor vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores.