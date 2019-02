BRF recolhe 460 toneladas de frango por risco de Salmonella

São Paulo – A BRF anuncia recall de produtos com a marca Perdigão por risco de presença da bactéria Salmonella enteritidis. Os lotes de alguns produtos de carne de frango in natura a serem recolhidos de forma voluntária somam 164,7 toneladas no mercado doméstico e a ação inclui a retirada preventiva de 299,6 toneladas destinadas ao exterior, produzidas nos dias 30 de outubro e 5, 6, 7, 9, 10 e 12 de novembro de 2018 na unidade de Dourados (MS).

No mercado local os produtos, com validade de um ano da data de fabricação são cortes congelados de coxas e sobrecoxas, meio peito sem osso e sem pele, filezinho (sassami), miúdos/coração e filé de peito. “A BRF esclarece que caso esses alimentos não sejam completamente fritos, cozidos, assados ou manuseados conforme descrito nas embalagens, a Salmonella enteritidis representa risco à saúde”, diz a empresa no comunicado de recall divulgado nesta quarta-feira, 13.

Em comunicado ao mercado disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a BRF explica que “a decisão de recolher todos os lotes, ao invés de partes da produção afetadas, segue o princípio da precaução e o compromisso da BRF com Segurança Alimentar, Qualidade e Transparência”, e que o incidente e o recolhimento dos produtos foram reportados a autoridades brasileiras como o Ministério da Agricultura e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com a qual acordou as bases do recolhimento voluntário.

A companhia diz que iniciou proativamente o inventário e recolhimento dos produtos em rota ou junto aos clientes no mercado interno e externo, e destacou um grupo de especialistas para investigar as origens “deste único caso para garantir a adoção das medidas apropriadas para evitar recorrência”.

A produção em Dourados segue “sob um processo rigoroso de manutenção e liberação dos produtos para assegurar que a ocorrência foi pontual e não se repetirá”, afirma a empresa. A companhia afirma que toda produção de Dourados (MS) está sendo liberada para comercialização somente após testes laboratoriais que confirmam a qualidade dos produtos.

“A fábrica entrará em regime normal de operação somente quando a investigação interna das causas da contaminação for concluída e as medidas necessárias para garantir que o problema não ocorra novamente estejam implementadas”, diz a BRF.

Segundo a companhia, os produtos a serem recolhidos foram comercializados nos estados do Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O total do recall nacional representa uma quantia inferior a 0,1% de toda a produção mensal de frango da BRF produzido no Brasil.

A companhia vai recolher todos os produtos do lote em questão. Para saber se possui um produto a ser recolhido, o consumidor deve seguir os seguintes passos:

1 Verificar o nome do produto:

Cortes congelados de frangos – Filezinho (Sassami)

Cortes congelados de frango – Filé de peito

Miúdos congelados de frango – Coração

2 Verificar o peso da embalagem:

Filezinho (Sassami) – Pacotes de 1kg

Filé de peito – Pacotes de 2kg

Coração – Pacotes de 1kg

3 Confirmar a marca do produto:

É da marca perdigão?

4 Localizar o carimbo SIF:

Possui o número 18 na parte central do carimbo SIF?

5 Apresenta uma das datas de fabricação abaixo?

30 de outubro de 2018

05 de novembro de 2018

06 de novembro de 2018

07 de novembro de 2018

09 de novembro de 2018

10 de novembro de 2018

12 de novembro de 2018

No caso de estabelecimentos comerciais, o procedimento é:

1 Verifique o nome do produto e o peso da embalagem:

Cortes congelados de frango – Meio peito sem osso e sem pele – Interfoliado

Cortes congelados de frango – Coxas e sobrecoxas sem osso – Interfoliado

2 Verifique o peso da embalagem:

15kg

3 Confirme a marca do produto:

É da marca Perdigão?

4 Apresenta uma das datas de fabricação abaixo?

30 de outubro de 2018

05 de novembro de 2018

06 de novembro de 2018

07 de novembro de 2018

09 de novembro de 2018

10 de novembro de 2018

12 de novembro de 2018

5 Localize o carimbo SIF:

Possui o número 18 na parte central do carimbo SIF?