BRF faz acordo para construir fábrica na Arábia Saudita

São Paulo — A BRF anunciou nesta terça-feira acordo preliminar com a autoridade de investimento da Arábia Saudita, Sagia, para a construção de uma fábrica de produtos processados de frango no país.

O valor projetado de investimento da BRF no empreendimento é de 120 milhões de dólares, segundo comunicado da dona das marcas Sadia e Perdigão ao mercado.

A companhia ainda não estabeleceu a capacidade da nova unidade, que produzirá empanados, marinados, hambúrgueres entre outros produtos.

O anúncio da BRF foi feito durante viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Oriente Médio, que tem entre os objetivos superar a desavença diplomática travada com nações árabes no ano passado devido a uma proposta de transferir a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém.

Nesta terça-feira, Bolsonaro respondeu sobre as expectativas para um encontro com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Porém, ele abandonou a entrevista ao ser questionado sobre a resposta dada pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, a respeito de um vídeo publicado na conta oficial de Bolsonaro no Twitter que retrata o STF entre instituições que seriam ameaças a ele.

No Oriente Médio, a BRF tem 5 fábricas e 11 centros de distribuição, além de mais de 6 mil funcionários.