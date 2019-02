BRF encerra parceria com chinesa Dah Chong Hong Limited

São Paulo – A BRF anunciou, nesta quarta-feira, o fim da parceria com a chinesa Dah Chong Hong Limited (DCH).

Segundo comunicado, a joint venture foi encerrada de maneira amigável e vai envolver um valor de 460.000 dólares para ser descontinuada.

“Continuamos acreditando no potencial e comprometidos com o mercado chinês, e seguiremos atuando e explorando caminhos em linha com o plano estratégico em expandir nossos negócios no mercado internacional”, disse a empresa, em nota.

Para Claudio Galeazzi, presidente da BRF, ninguém pode deixar de estar presente na China, por isso, “vamos continuar nossa busca de uma eventual parceria mais elaborada”, afirmou o executivoi, em teleconferência com analistas e investidores, nesta quarta-feira.

As duas companhias vão manter uma parceria comercial, não exclusiva, na China com foco nos mercados de Hong Kong e Macau.

O negócio

A parceria entre a BRF e a DCH foi fechada em fevereiro de 2012. A companhia chinesa é uma das maiores distribuidoras de automóveis, alimentos e produtos de consumo da Ásia.

O acordo entre as duas visava à distribuição dos produtos Sadia no país chinês.

Na época, a BRF estimava que a parceria tinha potencial de vendas de mais de 140.000 toneladas somente no primeiro ano de operação, gerando receitas de aproximadamente 450 milhões de dólares.

*Matéria atualizada às 11h07