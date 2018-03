BRF diz que colabora com investigações da PF

São Paulo – A empresa de alimentos BRF disse nesta segunda-feira que “está se inteirando dos detalhes” da nova fase da operação Carne Fraca deflagrada nesta segunda-feira pela Polícia Federal e que colabora com as investigações para esclarecer os fatos.

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira o ex-presidente da empresa, maior exportadora de carne de frango do mundo, Pedro Faria e mais 10 pessoas em nova fase da operação Carne Fraca, em investigação que apura suposta fraude na análise da qualidade dos alimentos.

Em comunicado, a empresa ainda ressaltou que segue as normas e regulamentos relativos à produção e comercialização de seus produtos no Brasil e no exterior.

Separadamente, a Tarpon Investimentos, acionista da BRF, informou em nota que não é alvo da operação, mas que a PF realizou buscas em sua sede por documentos de Pedro de Andrade Faria relacionados ao período em que atuou como presidente da empresa de alimentos.