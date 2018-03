São Paulo – A BRF dará férias coletivas de um mês para cerca de 3 mil funcionários na unidade de abate de aves em Capinzal, em Santa Catarina, para ajustar a produção em meio a restrições de exportação para a Europa.

As férias terão início em 7 de maio e terão duração de 30 dias, disse a empresa em comunicado à imprensa.

“A ação ocorrerá somente no processo de abatedouro de aves. Todas as demais atividades do complexo fabril funcionarão normalmente”, disse a BRF.