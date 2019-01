São Paulo – A BRF anunciou a contratação do executivo Lorival Nogueira Luz Jr. para assumir a diretoria financeira e de relações com investidores a partir de setembro, de acordo com comunicado ao mercado divulgado nesta quinta-feira.

O executivo, que atuou recentemente como vice-presidente de Finanças e de RI da Votorantim Cimentos, substituirá Elcio Ito, que vinha exercendo interinamente as funções e que continuará na empresa.