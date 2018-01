BRF anuncia nova marca para mercado de alimentos processados

São Paulo – A BRF anunciou nesta terça-feira o lançamento de sua terceira marca de alimentos processados, desta vez focada no mercado de posicionamento de preços mais baixos em estratégia para melhorar margens do grupo por meio de aproveitamento de capacidades instaladas.

A marca, chamada de Kidelli, vai atuar em segmento de mercado que trabalha com preços 15 por cento abaixo da média de marcas mais tradicionais como as atuais da BRF, Sadia e Perdigão, e o objetivo do grupo é “ser competitiva nesse segmento”, disse o vice-presidente de operações do Brasil da companhia, Alexandre Almeida, a jornalistas.