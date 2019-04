Brexit faz Google mudar serviço de pagamentos do Reino Unido para Irlanda

Londres – O Google confirmou nesta quarta-feira que mudará de Londres para Dublin a gestão dos serviços de pagamento que a empresa oferece na Europa, uma alteração que ocorre devido às incertezas sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Fontes do Google disseram à Agência Efe que começaram a entrar em contato com os clientes do serviço nesta semana para comunicá-los por escrito sobre as mudanças, que visam manter o sistema de pagamento funcionando normalmente após o Brexit.

Dessa forma, o Google Ireland Limited, filial da empresa americana em Dublin, passa a ser responsável pelas plataformas de pagamento na Europa. Até então, o serviço era gerenciado pelo Google Payment Limited em Londres.

As fontes ouvidas pela Efe afirmaram que a alteração não é temporária e tem como objetivo “garantir a continuidade do negócio” independente do que acontecer com o Brexit. Sendo assim, o Google Pay e o Google Play Payments passam a ser geridos em Dublin.

“Quando isso ocorrer, você poderá continuar consultando as transações anteriores no pay.google.com, mas o Google Ireland Limited será quem processará os pagamentos e as informações, de acordo com o estipulado nas novas condições do serviço”, explicou a empresa no comunicado enviado aos clientes.

A mudança ocorre enquanto o governo do Reino Unido segue negociando o Brexit com a UE e com a Câmara dos Comuns. As discordâncias entre a primeira-ministra do país, Theresa May, e os parlamentares britânicos ampliaram os temores de que a saída do bloco ocorra sem um acordo entre as partes.

O Banco Central Irlandês (ICB) autorizou o Google a operar uma empresa de pagamentos no país e na UE em janeiro. Com a permissão, o Google Payment Ireland pode, por exemplo, realizar operações com cartões de crédito e efetuar transferências de dinheiro online.

A empresa também tem autorização de oferecer aos seus clientes análises detalhadas de seus padrões de consumo, com o objetivo de criar planos financeiros e orçamentários personalizados a partir das informações de base de dados.