Braskem lucra R$ 305 mi no 1º trimestre, alta de 1.231%

São Paulo – A petroquímica Braskem reportou hoje lucro líquido de R$ 305 milhões no primeiro trimestre de 2011, o que representa uma expansão de 1.231% ante os R$ 23 milhões apurados no mesmo intervalo de 2010. Os dados dos três primeiros meses deste ano, assim como os números do mesmo período do ano passado, já estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, no padrão IFRS.

A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 919 milhões no trimestre passado, alta de 1% sobre os R$ 910 milhões de igual período no ano anterior. A margem Ebitda trimestral foi de 12,4%, ante 13,9% no primeiro trimestre de 2010 e 14,9% do quarto trimestre do ano passado.

Maior petroquímica das Américas, a companhia brasileira registrou receita líquida trimestral de R$ 7,388 bilhões nos três primeiros meses de 2011. O resultado representa expansão de 57% em relação ao mesmo trimestre de 2010 (R$ 4,716 bilhões). O resultado financeiro da Braskem no período foi negativo em R$ 58 milhões, ante resultado negativo de R$ 677 milhões registrado em igual intervalo de 2010.