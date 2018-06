São Paulo – A petroquímica Braskem informou nesta quarta-feira que a taxa de utilização de suas fábricas no Brasil voltou à normalidade, conforme a companhia se recupera dos efeitos da greve dos caminhoneiros no país, no mês passado.

No dia 30 de maio, a Braskem havia informado que a paralisação de 11 dias dos caminhoneiros teve graves consequências sobre o transporte de cargas, atingindo parcialmente suas operações.