Braskem negocia com bancos linha de crédito de US$1 bi, diz fonte

São Paulo – A petroquímica Braskem está estruturando com um conjunto de bancos uma linha de crédito no valor de 1 bilhão de dólares que ficará disponível por um prazo de cinco anos, disse à Reuters nesta quarta-feira uma fonte com envolvimento direto na transação.

A operação na modalidade conhecida como Revolving Credit Facility (RCF) substituirá uma linha similar de 750 milhões de dólares a vencer em dezembro de 2018, acrescentou a fonte, que pediu anonimato porque o acordo ainda está sendo estruturado.

Cerca de seis bancos estão envolvidos nas negociações, de acordo com a fonte.

Procurada, a Braskem afirmou em breve comunicado à Reuters que faz avaliações constantes em busca oportunidades para financiamento, alongamento de seu perfil de endividamento e de melhora de sua liquidez. Dessa forma, a companhia mantém diálogos contínuos com o mercado sobre oportunidades dessa natureza.”

Às 17:03 (horário de Brasília), as ações preferenciais da companhia subiam cerca de 1,3 por cento, enquanto o Ibovespa avançava 2,9 por cento.