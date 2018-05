Braskem diz que discussão com Petrobras sobre nafta já começou

São Paulo – A Braskem avalia que já chegou o momento mais propício para iniciar longas discussões com a Petrobras sobre contrato de fornecimento de nafta da petrolífera para a petroquímica, que vence no final de 2020.

“Essa discussão de renegociação do contrato de nafta deve acontecer a partir de agora, começou o período em que já começa a fazer sentido…Não pretendo deixar para a última hora”, disse o presidente da Braskem, Fernando Musa, em teleconferência com jornalistas.

Segundo ele, prazos de cinco anos, como o do atual contrato acertado em 2015, são “relativamente curtos” para garantir sustentabilidade da eficiência das operações da Braskem, mas ele evitou comentar qual prazo a petroquímica vai buscar quando iniciar as conversas com a Petrobras. “Temos outros contratos fora do Brasil com duração bastante superior a isso, de 10, 15, 20 anos”, afirmou o executivo.

Musa afirmou ainda que após investimentos em suas fábricas a Braskem “está muito próxima” de atingir um nível em que as necessidades de insumos da petroquímica podem ser supridas em 50 por cento por outras matérias-primas que não o nafta.

A empresa divulgou na noite da véspera que teve lucro líquido de 1 bilhão de reais no primeiro trimestre, uma queda de 42 por cento sobre o resultado de um ano antes, afetada por paradas de fábricas e efeitos nos Estados Unidos.

Apesar do resultado, as ações da Braskem estavam entre as maiores altas do Ibovespa às 11h24, exibindo alta de 3,5 por cento enquanto o índice tinha ganho de 1 por cento.

O presidente da Braskem afirmou que a empresa mantém perspectivas para este ano em nível relativamente semelhante ao projetado no final do ano passado para 2018, de crescimento de 4 a 5 por cento no mercado brasileiro de resinas. A estimativa foi mantida, apesar da empresa ter notado em março e abril que algumas cadeias consumidoras dos produtos da petroquímica mostraram resultados “um pouco mais fracos que o esperado”.

Questionado sobre o impacto da alta de juros na Argentina decidida pelo governo na semana passada, Musa afirmou que ainda é cedo para fazer previsões, mas comentou que o país é responsável por cerca de 2 por cento da receita total da Braskem.

“Nossos preços seguem paridade internacional… por enquanto esse tipo de movimento no curto prazo cria incerteza para os clientes e é natural que eles fiquem um pouco mais nervosos”, disse Musa, afirmando que a Braskem tem condições de fazer gestões de estoque para outros destinos caso seja necessário.

A Argentina elevou os juros da economia para 40 por cento na semana passada e na terça-feira, o presidente do país, Maurício Macri, afirmou que está buscando um acordo de financiamento com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para lidar com a recente volatilidade do mercado que levou à queda do peso.

Sobre a alta do petróleo dos últimos dias, Musa comentou que “para parte das nossas operações diminui a rentabilidade, mas a operação de propano em Duque de Caxias (RJ) e no México, ficam mais competitivas”.

Ele acrescentou que os “spreads”, diferença entre o preço de matérias-primas e o cobrado pela Braskem em seus produtos, em 2018 estão abaixo de 2017. Porém, ele ressaltou que a companhia conseguiu uma geração de caixa forte no primeiro trimestre, “o que nos dá conforto de implementar estratégia para aumentar produtividade e confiabilidade e diversificar matérias-primas e geografias”.

A Braskem projeta investimento de 2,9 bilhões de reais em 2018, ante cerca de 2,3 bilhões em 2017, disse o executivo.