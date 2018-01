Braskem diz não ter sido comunicada sobre oferta de ações

São Paulo – A Braskem afirma não ter sido comunicada sobre nenhuma decisão de realização de oferta secundária de ações.

O posicionamento veio em comunicado ao mercado na noite desta terça-feira, após notícia da Coluna do Broadcast, à tarde, intitulada “Braskem prepara oferta de ações bilionária para dar saída à Petrobras”. Na ocasião, ambas as empresas foram procuradas e não comentaram.

No comunicado, a Braskem lembra que no último dia 19 de janeiro foi comunicada sobre discussões para reorganização societária, com a unificação das suas espécies de ações e aprimoramentos na sua governança corporativa, “porém ainda não há qualquer decisão sobre o tema”.

A Petrobras, que já anunciou sua decisão de se desfazer do negócio em petroquímica, detém 47% das ações ordinárias da companhia e outros 50,1% dos papéis com direito a voto estão nas mãos da Odebrecht.