Brasileira Vtex recebe aporte de R$ 580 mi do SoftBank e outros fundos

São Paulo — A companhia brasileira de tecnologia para varejo Vtex recebeu investimento de 580 milhões de reais aportado por SoftBank, Gávea e Constellation Asset Management e usará os recursos para pesquisa e desenvolvimento e acelerar expansão global.

A empresa afirma ter clientes em 28 países, atendendo 2.500 marcas globais, e crescimento orgânico de 43% nos últimos cinco anos.

O fundo Riverwood Capital, que investiu na VTEX em 2014, continua sendo um acionista relevante, afirmou a companhia em comunicado à imprensa.

“A Vtex possui três atributos que, acreditamos, sustentarão o sucesso da empresa: uma forte cultura de equipe, um produto de primeira classe e empreendedores com mentalidade de rentabilidade”, disse Paulo Passoni, sócio gerente de investimentos do fundo da SoftBank na América Latina, no comunicado.

O acordo para o aporte ocorreu dias depois que o braço de serviços financeiros do grupo Lojas Americanas, Ame, fechou contrato com a Vtex para integração das plataformas de pagamentos.

Em junho, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a criação de uma joint-venture da Vtex com a produtora de software corporativo Totvs.