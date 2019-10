Brasileira Rentcars expande atuação global e espera faturar R$ 600 milhões

São Paulo – A plataforma de reservas de carros Rentcars.com, de Curitiba, Paraná, está expandindo suas fronteiras. Com atuação em 160 países e abertura de um novo escritório na Holanda, a empresa projeta faturar 600 milhões de reais neste ano, com maior parte da receita proveniente do exterior.

De acordo com Francisco Millarch, CEO e fundador da empresa, a meta é estreitar parcerias com locadoras do mundo todo. A experiência do empresário começou em 2004, com a criação do malapronta.com, site de reservas de viagens que 8 anos depois acabou sendo vendido para um grupo britânico. Antes disso, em meados de 2009, ele entrou para o ramo de aluguel de automóveis.

A Rentcars.com oferece o serviço de comparação de preços, mas tem como foco principal a reserva de veículos. A empresa faz parcerias com locadoras, que pagam comissão para o site, e seu diferencial é localizar o melhor preço na cidade de destino do cliente. Em 2018, foram mais de 450 mil reservas.

“Muitas vezes, em localidades mais afastadas dos grandes centros, o consumidor não consegue achar uma locadora regional com preço competitivo. Nós fazemos isso”, conta Millarch.

A parceria engloba cerca de 60 locadoras no Brasil, mais de 100 no mundo todo. Além disso, o empresário pondera que há particularidades em cada país que a Rentcars atua. No Brasil, por exemplo, o cliente prefere pagar pelo serviço antes. Já nos Estados Unidos, a preferência é pelo pagamento no destino. “Sabendo dessas particularidades, conseguimos oferecer as melhores formas de pagamento.”

Segundo ele, o cliente não paga Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e o valor já é calculado na moeda local – ter operações em diversos países permite essas transações. O mais novo escritório da companhia fica em Amsterdã, na Holanda. Hoje, o site está em dez línguas. Cerca de 52% dos clientes alugam veículos no exterior; 40% são brasileiros alugando lá fora e 10% são estrangeiros.

Concorrência

Segundo Millarch, hoje o único concorrente direto da Rentcars.com é uma empresa da Inglaterra. “Há players locais, mas somos muito maiores. Temos parcerias importantes com companhias aéreas e quase 800 sites de viagens.”

Ao longo dos dez anos de atuação, a Rentcars foi crescendo e hoje possui cerca de 240 funcionários. “Nosso foco é pensar o tempo todo em como melhorar o sistema de aluguel de carros”, diz.

Sobre a escalabilidade do negócio, o empresário garante que o potencial existe e é enorme. “Apenas 12% das reservas de carros no Brasil são feitas pela internet”, afirma. “E ao redor do mundo temos muitas fronteiras para explorar.”

A Rentcars aposta também na tecnologia para aumentar as vendas, detectando o perfil do cliente e suas preferências. “Com inteligência artificial, conseguimos um crescimento de 18% na nossa taxa de conversão do site.”