Brasileira Monashees prepara captação de cerca de US$ 250 milhões

São Paulo – A gestora brasileira de capital de risco para investimentos Monashees está preparando uma captação de cerca de 250 milhões de dólares, como parte de esforço para ampliar investimentos em startups.

O movimento acontece pouco mais de oito meses após a gestora criada em 2005, dos sócios-fundadores Eric Acher e Fabio Igel, ter fechado a captação de 150 milhões de dólares para investir em empresas na América Latina.

A Monashees investe junto com outros fundos internacionais nas empresas de entregas por aplicativo Rappi e Loggi, na de locomoção urbana Grow, no portal de prestadores de serviços Getninjas e na fintech Neon, entre outras.

A gestora já investiu no passado em outra companhia de mobilidade urbana, a 99, rival do Uber, cujo controle foi vendido em janeiro do ano passado para a chinesa DiDi Chuxing por um valor estimado em cerca de 1 bilhão de dólares.