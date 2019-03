Brasil ganha novos bilionários, segundo ranking da Forbes

O Brasil ganhou 18 novos bilionários, depois de melhora na economia e da abertura de capital de algumas companhias. Segundo o ranking anual da Forbes, o país tem 58 bilionários, cuja fortuna somou 179,7 bilhões de dólares. No ano passado, eram 42 pessoas com mais de 1 bilhão de dólares no bolso.

Um exemplo é Luiza Helena Trajano, acionista majoritária da varejista Magazine Luiza. A empresa investe em inovação, aposta no comércio eletrônico e quer criar um superaplicativo aos moldes da chinesa WeChat.

Outro entrante na lista é Luciano Hang, empresário da loja de departamentos Havan e com fortuna de 2,2 bilhões de dólares. Ele ganhou as manchetes no ano passado, por ser um dos poucos homens de negócio do país a apoiar publicamente o então deputado e candidato Jair Bolsonaro. O empresário gerou polêmicas por fazer campanha política entre seus funcionários.

Samuel Barata também chegou esse ano ao ranking. Com 1,2 bilhão de dólares, é acionista majoritário da Drogarias DPSP, segunda maior rede de farmácias do Brasil. O segmento de farmácias é um dos poucos que continuou a crescer durante a recessão econômica.

Os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, estrearam na lista da Forbes esse ano. Cada um possui 1,3 bilhão de dólares. As ações da fabricante de alimentos se valorizaram quase 40% no ano passado, por conta do aumento da demanda por carne bovina na China e nos Estados Unidos.

O posto de maior bilionário do país também mudou. Ocupada desde 2013 por Jorge Paulo Lemann, com uma fortuna de 22,4 bilhões de dólares, a posição de liderança passou para Joseph Safra, maior banqueiro do mundo e proprietário do banco que leva seu nome, com uma fortuna de 25,2 bilhões de dólares.

Ao todo, a Forbes mapeou 2.153 bilionários, 55 menos do que a lista anterior. Deles, 994 (46%) têm menos dinheiro do que o registrado no ano passado, um recorde. Juntos, eles têm um patrimônio de 8,7 trilhões de dólares. Jeff Bezos, CEO da Amazon, lidera novamente a lista dos mais ricos da Forbes.

Veja abaixo quem são os 20 maiores bilionários brasileiros.

1 – Joseph Safra

Posição no ranking geral: 31

Fortuna: US$ 25,2 bilhões

Fonte de riqueza: Banco Safra

2 – Jorge Paulo Lemann

Posição no ranking geral: 35

Fortuna: US$ 22,8 bilhões

Fonte de riqueza: 3G Capital

3 – Marcel Herrmann Telles

Posição no ranking geral: 138

Fortuna: US$ 9,9 bilhões

Fonte de riqueza: 3G Capital

4 – Eduardo Saverin

Posição no ranking geral: 140

Fortuna: US$ 9,7 bilhões

Fonte de riqueza: Facebook

5 – Carlos Alberto Sicupira e família

Posição no ranking geral: 162

Fortuna: US$ 8,8 bilhões

Fonte de riqueza: 3G Capital

6 – José João Abdalla Filho

Posição no ranking geral: 645

Fortuna: US$ 3,4 bilhões

Fonte de riqueza: Investimentos diversos

7 – Abilio dos Santos Diniz

Posição no ranking geral: 715

Fortuna: US$ 3,1 bilhões

Fonte de riqueza: Comércio

8 – Fernando Roberto Moreira Salles

Posição no ranking geral: 715

Fortuna: US$ 3,1 bilhões

Fonte de riqueza: Banco Unibanco e mineração

9 – João Moreira Salles

Posição no ranking geral: 715

Fortuna: US$ 3,1 bilhões

Fonte de riqueza: Banco Unibanco e mineração

10 – Pedro Moreira Salles

Posição no ranking geral: 715

Fortuna: US$ 3,1 bilhões

Fonte de riqueza: Banco Unibanco e mineração

11 – Walther Moreira Salles Júnior

Posição no ranking geral: 715

Fortuna: US$ 3,1 bilhões

Fonte de riqueza: Banco Unibanco e mineração

12 – André Esteves

Posição no ranking geral: 745

Fortuna: US$ 3 bilhões

Fonte de riqueza: Banco BTG Pactual

13 – Alfredo Egydio Arruda Villela Filho

Posição no ranking geral: 877

Fortuna: US$ 2,6 bilhões

Fonte de riqueza: Banco Itaú

14 – Jayme Garfinkel

Posição no ranking geral: 916

Fortuna: US$ 2,5 bilhões

Fonte de riqueza: Porto Seguro

15 – João Roberto Marinho

Posição no ranking geral: 916

Fortuna: US$ 2,5 bilhões

Fonte de riqueza: Grupo Globo

16 – José Roberto Marinho

Posição no ranking geral: 916

Fortuna: US$ 2,5 bilhões

Fonte de riqueza: Grupo Globo

17 – Roberto Irineu Marinho

Posição no ranking geral: 916

Fortuna: US$ 2,5 bilhões

Fonte de riqueza: Grupo Globo

18 – Ana Lucia de Mattos Barretto Villela

Posição no ranking geral: 962

Fortuna: US$ 2,4 bilhões

Fonte de riqueza: Banco Itaú

19 – Walter Faria

Posição no ranking geral: 1,008

Fortuna: US$ 2,3 bilhões

Fonte de riqueza: Grupo Petrópolis

20 – Candido Pinheiro Koren de Lima

Posição no ranking geral: 1.008

Fortuna: US$ 2,3 bilhões

Fonte de riqueza: Grupo Hapvida