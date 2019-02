Bradesco vai indicar Tito Martins para presidir a Vale, diz jornal

São Paulo – O substituto de Roger Agnelli deve ser mesmo Tito Martins, atual presidente da Inco, subsidiária da Vale no Canadá. Segundo informações publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo, nesta quarta-feira (30/3), a indicação virá do Bradesco, um dos principais acionistas da mineradora. O comunicado oficial deve ser feito até a próxima sexta-feira.

Ainda de acordo com o jornal, durante as discussões sobre quem seria um possível substituto de Agnelli, o governo federal ameaçou de colocar um político ligado ao fundos de pensão.

Martins é presidente da Inco desde 2009. Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, especializou-se em Administração de Empresas no IEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MBA) e na Kellogg School of Management da Northwestern University, nos Estados Unidos, e no INSEAD, França.

O executivo também é diretor de operações e metais básicos da Vale no Brasil e membro da diretoria executiva da empresa desde 2006. Já esteve à frente das áreas de Assuntos Corporativos e Energia e de Não-Ferrosos. Na Vale, desempenhou diferentes funções no setor financeiro até 1999, quando passou a exercer o cargo de diretor do Departamento de Finanças, no qual permaneceu até 2003.