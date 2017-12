Bradesco vai criar área para atender clientes de alta renda

São Paulo – O Bradesco está reforçando o foco nos clientes de alta renda. Depois de comprar o HSBC, que injetou mais correntistas nesta área, o banco vai criar uma área para gestão do relacionamento e novos negócios com o público de alta renda em sua Diretoria Executiva.

O responsável será Guilherme Muller Leal, até então Diretor Executivo do segmento Corporate (grandes empresas). Já o novo gestor do Corporate será Bruno Melo Boetger, anteriormente Diretor do Departamento de Câmbio.

O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, destaca, em nota, que o objetivo da mudança é fortalecer o atendimento de um segmento com alta perspectiva de evolução no Brasil.

“Não se poderá contar a história do setor bancário brasileiro dos próximos dez anos sem dar foco e atenção especializada ao segmento de alta renda”, diz ele, acrescentando que “a estabilidade econômica e o crescimento dela decorrente justificam a decisão estratégica que anunciamos”.

Leal, com 18 anos de Bradesco, é formado em economia, com pós-graduação em finanças corporativas pela PUC-RJ e especialização em programas internacionais de executivos, entre os quais em Wharton School. Boetger tem 10 anos de carreira no Banco e será alçado agora ao grupo de profissionais que forma a Diretora Executiva. Tem formação em Administração na Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Finanças pela Universidade Cornell.

Além disso, o Bradesco trocou posições dos gestores nas áreas de Varejo e Produtos. Aurélio Guido Pagani, que era o Diretor Executivo da área do Varejo, passa a ser responsável por Produtos. João Carlos Gomes, antes Diretor Executivo de Produtos, passa a ser responsável pelo Varejo.

A mudança, conforme o banco, visa a fortalecer experiências no encaminhamento da evolução da carreira dos executivos na instituição. “Nossa meta é formar um grupo de lideranças que tenha capacidades múltiplas no negócio bancária”, explica Trabuco.