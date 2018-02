Bradesco tem lucro líquido de R$ 4,86 bi no 4º trimestre

São Paulo – O Bradesco anunciou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 4,862 bilhões de reais no quarto trimestre, alta de 10,9 por cento sobre o mesmo trimestre do ano anterior.

Na base sequencial, o lucro do segundo maior banco privado do país foi 1,1 por cento superior ao do terceiro trimestre.

Mais informações em instantes.